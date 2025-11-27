بعد نهاية مسلسل «كارثة طبيعية».. محمد سلام يشكر فريق العمل بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد سلام رسالة شكر لفريق عمل مسلسله الجديد "كارثة طبيعية"، الذي تم آخر حلقاته، أول أمس الثلاثاء، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سلام" صورة مجمعة لكل أبطال وضيوف شرف مسلسل "كارثة طبيعية"، وعلق عليها قائلًا: «الزملاء الأعزاء أساتذتي، الصحاب، أخواتي.. شكرًا».



أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"



تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.

أبطال مسلسل كارثة طبيعية

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم جهاد حسام الدين وكمال أبورية، والمسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.