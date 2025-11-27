في ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات عن الراحلة شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس 27 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1967، ورحلت عن عالمنا في 13 إبريل 2024، رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى هذه اللحظة، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة شيرين سيف النصر.

معلومات عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين إلهام سيف النصر في الأردن 27 نوفمبر 1967، ابيها الصحفي الصعيدي إلهام سيف النصر، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991 وعاشت في فرنسا، تزوجت ثلاث مرات.



مشوار شيرين سيف النصر الفني

التقت شيرين سيف النصر بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية بفرنسا وقدمها للسينما، قدمت 31 عملًا فقط، أول عمل في حياتها عام 1986، بمشاركتها في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، شاركت في السينما المصرية من خلال تقديم 9 أفلام، تعاونت فيهما مع الزعيم عادل إمام، ثم اختارها الفنان الراحل أحمد زكي لتشاركه البطولة في فيلم «سواق الهانم»، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن، وكان آخر أعمالها هو مسلسل أصعب قرار.