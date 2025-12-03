نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تشعل السوشيال: «الراجل الحقيقي ما يجيبش سيرة الستات» وتصريحات نارية مع لميس الحديدي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني كشفت فيه عن كواليس شخصيتها في مسلسلها الجديد ورد وشوكولاتة، وتحدثت بصراحة لافتة عن رؤيتها لمعنى «الرجولة الحقيقية» وحدود العلاقات الإنسانية، في تصريحات أثارت اهتمام الجمهور وتصدرها للتريند.

وأكدت زينة أن اسم المسلسل قد يبدو رومانسيًا وبسيطًا، لكنه يخفي خلفه حكايات مليئة بالتقلبات والانكسارات، موضحة أن الكاتب محمد رجاء قدّم عملاً مركبًا وثريًا قائمًا على تسلسل زمني غير تقليدي وصياغة درامية متماسكة، جعلت أحداثه أشبه بسيمفونية مكتملة التفاصيل.

وبحديثها عن شخصية “مروة” التي تؤديها ضمن العمل، أوضحت أنها تعاطفت معها بشدة رغم الجدل حول تصرفاتها، مؤكدة أن نشأة الفتاة وظروف أسرتها جعلتها هشّة من الداخل رغم مظهر القوة، وأضافت: «لما الأب أو الأم يغيبوا، الأولاد بيطلعوا ضعاف مهما حاولوا يمثلوا القوة».

وعند سؤالها عن كون الشخصية دخلت في علاقة «مسمومة» وخطفت زوج امرأة أخرى، شددت زينة على أنها لا تبرر الخطأ لكنها تفهم أسبابه: «اللي تعمل كده تبقى غلبانة.. لأنها اتعلقت بشخص مؤذي، وده مش رجل، ده منقوص الرجولة». وأشارت إلى أن وصف «توكسيك» يعتبر وصفًا مهذبًا مقارنة بواقع الشخصية التي وصفتها بـ«المؤذية».

وانتقلت زينة خلال الحديث لرؤيتها لمعنى الرجل الحقيقي كما تعلمته في بيتها، مؤكدة: «والدي كان راجل، وولادي هيطلعوا رجالة.. الراجل الحقيقي هو اللي بيحترم نفسه واللي حواليه، وما يجيبش سيرة الستات، وبيحافظ على المودة والعِشرة». وأضافت أن الرحمة في التربية لا تُخرج أبناء مدللين كما يظن البعض بل تُخرج رجالًا بمعنى الكلمة.

وتحدثت أيضًا عن شخصيتها في العمل والصورة العامة لها خلف الكواليس، قائلة إنها قد تبدو «قوية وشرسة» أثناء التصوير لأنها لا تقبل التجاوز، موضحة: «لو حد ضايقني بفوّت مرة واتنين.. وبعد كده خلاص.. ما يبقاش له مكان في حياتي».

وأكدت أنها ترفض تمامًا العمل مع أي شخص أساء لها سابقًا مهما كانت قيمة العمل الفني المعروض عليها، مشددة على أن كرامتها تأتي أولًا: «ربنا هو اللي بيرزق.. ومش هاخد رزق غير اللي مكتوب لي.. بكرامة مش من غيرها».

بهذه التصريحات الجريئة، تصدرت زينة اهتمام الجمهور وأثارت نقاشًا واسعًا حول مفاهيم الرجولة والرحمة والحدود في العلاقات، لتصبح كلماتها محور حديث السوشيال خلال الساعات الأخيرة.