بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي .. مظاهرات سورية حاشدة رفضاً لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 11:20 صباحاً - شارك مئات السوريون في مظاهرات شعبية بمختلف المحافظات السورية؛ رفضاً لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.

وخرج مئات المتظاهرين في مخيم "اليرموك" جنوبي دمشق، كما خرجت مظاهرات أخرى في مخيمات "سبينة"، "دنون"، "جرمانا"، و"الحسينية".

وشارك العشرات في ساحة "سعد الله الجابري" في مدينة حلب، شمالي سوريا، في جين خرجت مظاهرة أخرى في جامعة "حلب".

وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى نصرة الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم وإيقاف القرار الإسرائيلي، كما نددوا بما وصفوها بـ "القرارات الجائرة والانتهاكات المستمرة” بحق الأسرى.

وذكَّر المشاركون بالروابط الدينية والقومية بين السوريين والفلسطينيين، مشيرين إلى قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين والعرب.

وشهدت مدينة "طفس" غرب محافظة درعا السورية مظاهرة حاشدة؛ دعماً للشعب الفلسطيني وتنديدًا بإقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى.