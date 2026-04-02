القبض على صاحب السيارة المتسبب فى مصرع 8 أشخاص بحادث التصادم على طريق كفر داود السادات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 11:20 صباحاً - تمكنت مباحث السادات بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على صاحب السيارة الذى كان يسير عكس الاتجاه، المتسبب فى حادث تصادم سيارتين على طريق كفر داود السادات ونتج عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من تمكن العقيد أحمد شمس رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات والمقدم مصطفى البش رئيس المباحث، من القبض على صاحب السيارة الذى كان يسير عكس الاتجاه، المتسبب فى حادث تصادم سيارتين على طريق كفر داود السادات، ونتج عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وصل منذ قليل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، واللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية ، والمحاسب صفوت معوض رئيس مركز ومدينة السادات ، والنائب إسلام الفيشاوى عضو مجلس الشيوخ ، النائب محمد صبحى عضو مجلس النواب عن دائرة منوف سرس السادات، إلى مستشفى السادات المركزى للاطمئنان على حالات المصابين الثلاثة فى حادث تصادم سيارتين على طريق كفر داود - السادات والذى نتج عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 أشخاص .

وأكد محافظ المنوفية ، على متابعة حالات الإصابة وتوفير كافة الدعم الكامل لهم من الخدمات الصحية داخل المستشفى.

