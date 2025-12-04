زيادة في عدد السينمات لعرض فيلم "ولنا فى الخيال حب" بعد الإقبال الجماهيرى الملحوظ

القاهرة - محمد ابراهيم - فيلم "ولنا فى الخيال حب" يشهد زيادة في عدد السينمات لعرضه بمختلف محافظات مصر بعد الإقبال الجماهيرى الملحوظ. الفيلم من بطولة أحمد صلاح السعدنى ومايان السيد وعمر رزيق وإخراج سارة رزيق.

أعلنت الشركة المنتجة عن زيادة عدد السينمات لعرض الفيلم إلى 60 شاشة عرض فى مختلف سينمات مصر، استجابةً لطلبات من دور العرض فى المحافظات بعد ارتفاع نسب الإشغال وتفاعل الجمهور مع الفيلم.

حقق الفيلم خلال الأسبوعين الماضيين من وقت طرحه مجموع إيرادات وصلت لـ17 مليون و273 ألف جنيه، مع توقعات بمزيد من الزيادة خلال الأيام المقبلة فى ظل استمرار الإقبال ومؤشرات الإيرادات المستقرة.

