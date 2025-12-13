الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، حيث تداولت أخبار إشاعات مرضها وحالتها السيئة.

ما سبب تغيب عبلة عن الساحة الفنية

في حين، أكد نقيب المهن التمثيلية المصري الدكتور أشرف زكي، أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، وأنها تعيش حياة طبيعية، إلا أنها اختارت أن تبتعد عن الساحة الفنية بكامل إرادتها في السنوات الأخيرة.

وكان قد وجه رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي بتقديم العلاج اللازم لكبار الفنانين على نفقة الدولة، ويعود ذلك لصون كرامة الفنان وتلبية حاجته وتقديرا له على ما قدمه في مسيرته الفنية.

وشمل التوجيه كل من الفنانين، عبلة كامل، أحمد فؤاد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، ورشوان توفيق، وضياء الميرغني، ومحمد صبحي، وعبدالله مشرف، وجميلة عزيز، وعمر خيرت، ونجوى فؤاد.

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانا خاصا تشكر فيه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تقديراً لتوجيهات سيادته الكريمة برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفاناً بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود".