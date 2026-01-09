كلاسيكو العالم - موعد مباراة ريال مدريد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 01:26 صباحاً - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، في كلاسيكو جديد يجمع الغريمين على لقب مهم يُقام على الأراضي السعودية.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، فيما حجز برشلونة مقعده عقب فوزه على أتلتيك بلباو، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا لا يقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تُقام مباراة الكلاسيكو يوم الأحد الموافق 11 يناير، على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا، في ظل الصراع التاريخي بين الفريقين ورغبة كل طرف في التتويج باللقب وإثبات التفوق قبل استكمال منافسات الموسم.