”قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:22 مساءً - يواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره منتخب الأردن مساء اليوم الجمعة، في ديربي عربي مرتقب يحتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

يدخل الأخضر السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأولى على قرغيزستان بهدف نظيف، حيث يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتأمين تأهله مبكراً للدور القادم.

في المقابل، يطمح منتخب النشامى لتدارك خسارته الافتتاحية أمام فيتنام بنتيجة 0-2 وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الأمل في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

موعد مباراة السعودية ضد الأردن

تقام المباراة اليوم الجمعة 9 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وعمان والدوحة.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الأردن

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر الشبكات التاليةbeIN Sports 6 HDبالاضافة الي قناة Alkass 5 HD، كما ستنقل أيضا عبر SSC Sports داخل المملكة العربية السعودية

معلق مباراة السعودية ضد الأردن

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق عامر الخوذيري، بينما يتولى سمير اليعقوبي التعليق عبر قنوات الكأس.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT، كما تنقل المباراة عبر منصة شاهد لمشتركي باقة الرياضة داخل السعودية.