على المفتوحة؟ ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 12:29 مساءً - يصطدم نادي باريس سان جيرمان بنظيره أولمبيك مارسيليا مساء اليوم الخميس، في قمة مرتقبة يحتضنها استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الفرنسي 2026.

ويدخل الـ PSG اللقاء بمعنويات مرتفعة بصفته بطل الدوري وكأس فرنسا، حيث يسعى الفريق لتعزيز سجل ألقابه في البطولة وبداية العام الجديد بمنصة التتويج.

في المقابل، يطمح فريق الجنوب الفرنسي تحقيق المفاجأة في "لو كلاسيك" وإسقاط غريمه التقليدي لخطف اللقب والعودة لمنصات التتويج من بوابة الكويت.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

تقام المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، وتحديداً عبر قناة beIN Sports Xtra 1، كما تذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تكليف المعلق حسن العيدروس للوصف والتعليق على أحداث هذه المواجهة الكبرى، بينما يعلق فهد العتيبي على المباراة عبر قناة الكويت الرياضية.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة حصرياً عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect، وهي الخيارات الرسمية لمتابعة البطولة على المنصات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.