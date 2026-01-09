”قائمة القنوات المفتوحة” القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 12:29 مساءً - يصطدم نادي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد مساء غدٍ الخميس، في قمة مرتقبة يحتضنها ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويدخل الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث يسعى الفريق لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين أمام غريمه التقليدي في العاصمة الإسبانية.

في المقابل، يطمح فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالريال للوصول إلى النهائي ومواجهة الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تقام المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر تطبيق ثمانية الناقل الحصري لمباريات السوبر الإسباني في المنطقة، كما يمكنكم مشاهدة المباراة في نصف نهائي البطولة علي شبكة موفيستار الإسبانية.

معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن تكليف المعلق فارس عوض للوصف والتعليق على أحداث هذه المواجهة الكبرى التي ستجمع بين المرينجي والروخي بلانكوس.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة حصرياً ومجاناً عبر تطبيق ثمانية المتوفر على مختلف الأجهزة الذكية، وهو الخيار الوحيد لمتابعة البطولة علي المنصه الرقمية الوحيدة في الشرق الأوسط.