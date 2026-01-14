الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفنان محمد القس للانطلاق في تقديم شخصيته الجديدة في المسلسل الدرامي المنتظر “حد أقصى”، حيث يتعاون فيه مع الفنانة روجينا، وذلك خلال موسم رمضان 2026. وفي حوار خاص مع قناة “DMC”، أشار محمد القس إلى أنه يجسد دور مدير بنك يمر بأزمات شخصية ويواجه تحديات كبيرة تصاحبه خلال المشاهد. وعبّر القس عن تطلعه لتقديم عمل بعيد عن الروتين ومليء بالتجديد، بما يتماشى مع اهتمامات الجمهور.

تفاصيل مثيرة حول شخصية محمد القس في مسلسل “حد أقصى” خلال رمضان 2026

قصة مسلسل «حد أقصى»

تدور أحداث مسلسل “حد أقصى” حول مجموعة من الشخصيات المتنوعة التي تتقاطع قصصها المختلفة، حيث تشارك النجمة روجينا ابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في أول تعاون بينهما، مما يضفي دعماً مميزاً للعمل ولتقديم محتوى درامي رفيع المستوى. ويتميز المسلسل بنقلات درامية بارزة، تجمع بين عناصر الإثارة والتعقيد في حكايات الشخصيات.

نجوم العمل

يضم العمل نخبة من النجوم المميزين إلى جانب محمد القس، مثل خالد كمال، ومريم أشرف زكي، وفدوى عابد، في إطار حلم جماعي بتقديم تجربة درامية متكاملة. كما أن مايا أشرف زكي تتولى مسؤولية الإخراج، وسط تركيز تام من جميع الأطراف للوفاء بتوقعات الجمهور.

موضوعات اجتماعية ملحة

يستعرض مسلسل “حد أقصى” مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة، أبرزها ملف غسيل الأموال، من خلال حكايات تمتاز بالتشابك والتعقيد، مما يوفر بُعداً إنسانياً واجتماعياً يتجاوز الطابع السطحي. وهذا يعكس صراعات متعددة ضمن إطار جذاب، سعيًا نحو تقديم عمل يتسم بالإبداع والتجديد لقضايا العصر الراهن.