”بتوقيت مختلف البلدان” موعد مباراة مصر ضد السنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:30 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الافريقية والعربية اليوم نحو ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كاس الامم الافريقية 2025.

وتأتي المباراة كقمة كروية من العيار الثقيل، تجمع بين منتخب الفراعنة الساعي لاستعادة عرش القارة، ومنتخب السنغال الطامح الى تاكيد حضوره كقوة كبرى في الكرة الافريقية، في صراع مفتوح على بطاقة العبور إلى النهائي.

ويدخل منتخب مصر المواجهة بمعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة، في ظل الرغبة في رد الاعتبار، خاصة أن المواجهات الأخيرة بين المنتخبين اتسمت دائمًا بالقوة والاثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة.

ويقود حسام حسن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بطموح واضح لبلوغ المباراة النهائية، معتمدًا على توليفة تجمع بين الخبرة والشباب، يتقدمها محمد صلاح قائد المنتخب، في محاولة لتجاوز عقبة سنغالية معروفة بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي.

وعلى الجانب الاخر، يمثل منتخب السنغال اختبارًا حقيقيًا لطموحات المنتخب المصري، في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات الاوروبية، ما يمنحه حلولًا فنية متنوعة داخل الملعب.

ويسعى أسود التيرانجا الى فرض سيطرتهم على منطقة وسط الملعب، واستغلال توازنهم التكتيكي، من أجل الحد من خطورة الهجمات المرتدة المصرية السريعة.

وتحمل هذه المواجهة طابع النهائي المبكر، حيث إن الفائز بها سيقترب خطوة كبيرة من منصة التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة، المقامة على الأراضي المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال

تنقل مباراة مصر والسنغال حصريًا عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS MAX 1، ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة كاس الامم الافريقية 2025.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة اليوم في تمام الساعة: