لا تنخدع بالشمس.. درجات الحرارة اليوم تخبئ صقيعاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:30 مساءً - يسود الطقس في مصر اليوم مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يصبح شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، خاصة في الوجه البحري والصعيد، لذا ينصح خبراء الأرصاد بارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج باكرًا لتجنب الإحساس بالقشعريرة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى لن تتجاوز 21 درجة في أقصى الجنوب، بينما تنخفض الصغرى إلى مستويات منخفضة جدًا في بعض المناطق الجبلية والصحراوية، ويستمر هذا النمط الشتوي مع احتمال ظهور شبورة مائية صباحية تقلل الرؤية في بعض الطرق.

في القاهرة الكبرى، تسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة، والصغرى 11 درجة، بينما تنخفض الصغرى في العاصمة الإدارية إلى 9 درجات فقط.

أما في الإسكندرية فتصل العظمى إلى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وفي مطروح 17 و10 درجات على التوالي.

في الدلتا والوجه البحري، تتراوح العظمى بين 18 و19 درجة، والصغرى بين 9 و12 درجة، مع برودة ملحوظة في الصباح.

أما جنوب الصعيد فيشهد انخفاضًا أكبر ليلًا، حيث تصل الصغرى في المنيا وأسيوط إلى 6 درجات، وفي كاترين إلى الصفر المئوي.

في المناطق الساحلية الشرقية مثل شرم الشيخ والغردقة، تكون الأجواء أدفأ نسبيًا نهارًا مع عظمى 21 و20 درجة، لكن الصغرى تبقى منخفضة عند 13 و11 درجة.

لذلك ينصح الجميع بتجنب التعرض المباشر للهواء البارد باكرًا، خاصة كبار السن والأطفال.