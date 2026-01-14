الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إنهما سيرفضان الامتثال لطلب استدعاء من الكونغرس للإدلاء بالشهادة في تحقيق بشأن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

بيل وهيلاري كلينتون يرفضان الامتثال لاستدعاء الكونغرس

وانتقد بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون محاولات لجنة يسيطر عليها الجمهوريون، ووصفاها بأنها "غير صالحة من الناحية القانونية"، بينما يقوم مشرعون من الحزب الجمهوري بالتحضير لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس إليهما.

وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قال بيل وهيلاري كلنتون لرئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر، إنه على أعتاب عملية "مصممة حرفيا لتؤدي إلى سجننا".

وقال كومر إنه سيبدأ إجراءات توجيه تهمة ازدراء الكونغرس الأسبوع المقبل. ومن المحتمل أن يبدأ عملية معقدة وفوضوية سياسيا نادرا ما يسعى إليها الكونغرس.