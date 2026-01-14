الرياض - كتبت رنا صلاح - علّق شقيق شيرين عبد الوهاب على ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن حالتها الصحية، موجّهًا رسالة قوية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، طالب فيها بوقف الزج باسم شقيقته وتركها بعيدًا عن أي ضغوط.

شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على أزمة نقلها إلى منزل فنانة

وقال محمد عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي:"اتقوا اللّه وسيبوها في حالها، وسيبوا الناس اللي بتحبها بجد تساعدها، وطبعًا معروف مين اللي ورا كل ده، اللي مش عايزها تبقى كويسة خالص، ولا عايز أي حد يساعدها".



وأضاف أن الأشخاص المحيطين بشيرين حاليًا هم من المقربين لها منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم أصحاب عشرة وعيش وملح، وحققوا نجاحات حقيقية في حياتهم المهنية، مؤكدًا أن الهجوم عليهم غير مبرر، وأن أفعالهم وإنجازاتهم خير دليل على إخلاصهم.



وواصل عبد الوهاب حديثه موجّهًا رسالة للجمهور، دعا فيها إلى ترك شيرين وشأنها وعدم التدخل في حياتها، مشددًا على أن هناك أطرافًا معروفة لا ترغب في تحسن حالتها أو تقديم أي دعم حقيقي لها، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".



وفي سياق متصل، طالب تامر حسين بتدخل رسمي من الدولة لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب، في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها خلال الفترة الحالية.



وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي على إكس:"بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين، اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها، وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي، وفي مستشفيات خاصة للدولة، مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين، لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة".