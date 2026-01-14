”قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:30 مساءً - تترقب الجماهير المصرية مواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر والسنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في صدام مرتقب لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسام حسن، لخوض واحدة من أصعب مبارياته في البطولة، أمام منتخب السنغال المعروف بلقب اسود التيرانجا، في لقاء تتجه إليه انظار عشاق الكرة الافريقية، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير في القارة السمراء.

ويعول الفراعنة على كتيبة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، يتقدمهم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الانجليزي، إلى جانب عمر مرموش المتألق في الدوري الانجليزي الممتاز، أملًا في تجاوز عقبة السنغال ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

في المقابل، يسعى منتخب السنغال إلى إرباك حسابات المنتخب المصري وانتزاع بطاقة التأهل، مستندًا إلى مجموعة مميزة من نجومه المحترفين، وعلى رأسهم ساديو ماني جناح النصر السعودي، في محاولة لبلوغ النهائي والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب على جنوب افريقيا بهدف دون رد، قبل التعادل سلبيًا مع انغولا، ليواصل طريقه بتجاوز بنين في دور الستة عشر بثلاثة اهداف مقابل هدف بعد التمديد، ثم اقصى كوت ديفوار في ربع النهائي بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

أما منتخب السنغال، فقد تصدر مجموعته بعد الفوز على بوتسوانا وبنين، والتعادل مع الكونغو الديمقراطية، قبل ان يتجاوز السودان بثلاثة اهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز على مالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

من المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال مساء اليوم الاربعاء، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في كأس أمم إفريقيا

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية مباراة مصر والسنغال بثًا مباشرًا، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2025 في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فيما تتيح القناة الجزائرية الارضية مشاهدة اللقاء بشكل مجاني للجماهير.

وأسندت شبكة بي ان سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري علي محمد علي، لإدارة الوصف الصوتي لأحداث المواجهة المرتقبة.