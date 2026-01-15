مع اقترابها.. موعد ليلة الاسراء والمعراج 2026 وكيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:33 مساءً - يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي حلول ليلة الإسراء والمعراج إحدى أعظم الليالي المباركة التي أكرم الله فيها نبيه محمد ﷺ، حيث كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج إلى السموات العلا وهو ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن موعدها الرسمي وكيفية إحيائها بالطاعات.

موعد بدء ليلة الإسراء والمعراج 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ليلة الإسراء والمعراج لعام 2026 تبدأ مع مغرب يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 وتستمر حتى فجر اليوم التالي لتكون فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالعبادات والأعمال الصالحة.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

وأكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بهذه الليلة المباركة أمر مشروع ومستحب مشيرة إلى أن إحياءها يكون بقراءة القرآن الكريم، والاستماع إلى دروس العلم، والإكثار من الذكر والصلاة والسلام على النبي ﷺ لما في ذلك من تذكير بعظمة الحدث ومكانته.

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج

يمكن للمسلمين استثمار هذه الليلة المباركة بعدد من الطاعات، من أبرزها: