رئيس حماية المستهلك: تشديد الرقابة ورفع الجاهزية بالأسواق استعدادا لشهر رمضان

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 02:03 صباحاً - محمد أحمد_ عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، اجتماعًا اليوم مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، لمتابعة مستجدات حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وزيادة معدلات الاستهلاك.

وأكد السجيني أهمية الدور الرقابي للجهاز في حماية حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء المصري، مشددًا على ضرورة رصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، وانخفاضًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدّد رئيس الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين، وشرطة التموين، لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، والتصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسواق.

كما وجّه برفع درجة الجاهزية الكاملة بالأفرع الإقليمية، وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق أحكام القانون بكل حزم.

ودعا السجيني المواطنين إلى الالتزام بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب التخزين المفرط، مطمئنًا إلى توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات كافية لتلبية زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

