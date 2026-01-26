الرياض - كتبت رنا صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يواجه كثير من الأشخاص صعوبة في الحفاظ على الترطيب الكافي للجسم. فالإكثار من تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي، إلى جانب قلة شرب الماء، قد يؤدي إلى جفاف البشرة، الشعور بالإرهاق، وفقدان النشاط. ولا يقتصر تأثير الجفاف على المظهر الخارجي فقط، بل يمتد ليؤثر على مستويات الطاقة ويضعف جهاز المناعة.

نصائح ذكية للحفاظ على ترطيب الجسم وتقوية المناعة خلال فصل الشتاء

ولحسن الحظ، توجد عدة طرق بسيطة وفعّالة تساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز المناعة خلال هذا الموسم.

1. كوب ماء دافئ بالليمون في الصباح

يشعر كثيرون بعدم الارتياح عند شرب الماء البارد في الشتاء، لذلك يُنصح بتناول كوب من الماء الدافئ مضافًا إليه عصير الليمون وقليل من العسل. هذا المشروب يساعد على ترطيب الجسم، وتنشيطه بشكل طبيعي، ودعم المناعة ضد نزلات البرد. كما أنه يهدئ الحلق ويُعد بديلًا صحيًا ولطيفًا لمشروبات الكافيين.

2. المشروبات العشبية الدافئة

مشروبات مثل النعناع، البابونج، والزنجبيل لا تمنحك الدفء فقط، بل تساهم أيضًا في تزويد الجسم بالسوائل، حيث يعادل كل كوب منها تقريبًا كوب ماء. كما يساعد بخارها على حماية البشرة من الجفاف والبكتيريا، وتُعد خيارًا صحيًا بدلًا من المنبهات التي قد تزيد فقدان السوائل.

3. الشوربات والفواكه الموسمية

يتميز فصل الشتاء بتوافر فواكه وخضروات غنية بالماء مثل البرتقال، الليمون، والجزر. تناولها كوجبات خفيفة أو إدخال الشوربات الدافئة ضمن النظام الغذائي اليومي يساهم في ترطيب الجسم، دعم المناعة، والحفاظ على النشاط والحيوية.

4. أهمية الإلكتروليتات للجسم

في بعض الأحيان، لا يكفي شرب الماء وحده، إذ يحتاج الجسم إلى إلكتروليتات أساسية مثل الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، والكلوريد. هذه العناصر تساعد على توازن السوائل، دعم حركة العضلات، والحفاظ على مستويات الطاقة. وتُعد أقراص الإلكتروليتات الفوارة خيارًا عمليًا وسريعًا لتعويض النقص دون إرهاق الجهاز الهضمي.

5. تذكير نفسك بشرب الماء

خلال الشتاء قد تمر ساعات طويلة دون الشعور بالعطش، ما يؤدي إلى نسيان شرب الماء. يمكن تجاوز هذه المشكلة عبر ضبط تنبيهات على الهاتف أو الساعة الذكية. ثلاثة إلى أربعة تنبيهات يوميًا كفيلة بالحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز النشاط طوال اليوم، حتى دون الإحساس بالعطش.