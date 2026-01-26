الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد عشبة إكليل الجبل من الكنوز الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الشعر وفروة الرأس. تحتوي هذه العشبة على مضادات أكسدة قوية ومواد مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة فروة الرأس وتحفيز الدورة الدموية، مما يغذي بصيلات الشعر ويساعد على تعزيز نموه وكثافته. بفضل هذه الخصائص، يُعتبر إكليل الجبل وسيلة فعّالة لمكافحة تساقط الشعر وتقويته من الجذور وحتى الأطراف، بالإضافة إلى حماية الشعر من التلف الناتج عن العوامل البيئية المختلفة.

“دور عليها وإستخدمها”… عشبة موجودة في البيت لن تتخيل حجم فائدتها الثمينة… مش هتصدق قيمتها الحقيقية

طريقة تحضير منقوع إكليل الجبل

لتحضير وصفة منزلية بسيطة تعتمد على إكليل الجبل، ستحتاجين إلى: ملعقتين من أوراق إكليل الجبل المجففة، ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وكوب واحد من الماء. تبدأ العملية بغلي الماء في قدر صغير، ثم يُضاف إكليل الجبل ويُترك ليغلي لمدة 10 دقائق. بعد رفع القدر عن النار، يُترك المنقوع ليبرد قليلًا ثم يُصفى للحصول على السائل النقي. بعد ذلك، يُضاف زيت جوز الهند مع التحريك جيدًا حتى يتجانس الخليط. هذا المستخلص البسيط يمنح شعرك فوائد طبيعية مركزة دون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة.

طريقة استخدام المنقوع لتعزيز نمو الشعر

لاستخدام المنقوع بشكل فعّال، قومي بتدليك فروة الرأس بلطف باستخدام السائل بعد تبريده. يُترك المنقوع على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة إلى ساعة ليتم امتصاص فوائده بالكامل. بعد انتهاء الوقت، اغسلي شعرك بشامبو خفيف لإزالة أي بقايا، ويمكن تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج. مع الاستمرار، ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في كثافة شعرك وقوته، إلى جانب نعومته ولمعانه الطبيعيين، مما يجعل إكليل الجبل حليفًا ممتازًا للعناية بالشعر بطريقة طبيعية وآمنة.