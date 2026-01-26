الرياض - كتبت رنا صلاح - استجوبت المحكمة الفنان اللبناني فضل شاكر مؤخرا امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض وعليه تم تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر الى 12 فبراير المقبل للاستماع الى الشهود .

آخر أخبار محاكمة الفنان فضل شاكر

وتم التحقيق مع فضل شاكر في عدة ملفات امنية اصدرت بحقة احكام غيابية بالاشغال الشاقة 5و15 عاما وفقا للوطنية للاعلام

وكانت الجلسة سرية بناء على طلب ورغبة الفنان فضل شاكر ولم يسمح للاعلامين او المحامين غير الموكلين بالقضية بالحضور واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف .

كان الفنان فضل شاكر قد سلم نفسة للمخابرات اللبنانية في 4 من تشرين الاول سنة 2025 حيث خضع في نفس الشهر الى جلسة استجواب سميت بالتمهيدية في محكمة بيروت في الدعوى التي اقامها ضدة هلال محمود احد مسؤؤلي سرايا المقاومة بحسب ما افادت تقارير اعلامية لبنانية وقتها .