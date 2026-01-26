الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط.

الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على (إكس) إنّ حاملة الطائرات لينكولن والسفن المرافقة لها "منتشرة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتم استقدام حاملة الطائرة وأسطولها المرافق إلى المنطقة بالتزامن مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران.

وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للسلطات في إيران.

وتراجع زخم الاحتجاجات بشكل كبير بعدما واجهتها السلطات بحملة من القمع العنيف الذي أسفر عن مقتل الآلاف.

وترافق ذلك مع حجب غير مسبوق للإنترنت منذ الثامن من كانون الثاني ، تقول منظمات حقوقية إن هدفه كان التستر على قمع المحتجين.

لكن يبدو أن احتمال تحرك عسكري أميركي فوري ضد طهران تضاءل مؤخرا، ولو أن ترامب يشدد على أن كل الخيارات لا تزال مطروحة.

وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أي تدخل مؤكدا ثقة بلاده في "قدراتها الدفاعية".

وأضاف في إشارة إلى حاملة الطائرات الأميركية، أن "وصول سفينة حربية لن يؤثر على تصميم إيران وحزمها في الدفاع عن أمتها".