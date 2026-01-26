الرياض - كتبت رنا صلاح - تراجع الفنان المصري أحمد سعد عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن مشاركته في الموسم السادس من برنامج "ذا فويس" The Voice، موضحًا أن حديثه لم يكن موجّهًا ضد نتائج المسابقة أو أحقية الفائزين، بل جاء تعبيرًا عن إحساس شخصي مرتبط بتجربته داخل البرنامج.

أحمد سعد يتراجع عن تصريحاته حول ذا فويس

وأكد سعد في تصريحات صحفية لاحقة أن جميع الفائزين يستحقون ما حققوه، معربًا عن احترامه الكامل لصناع البرنامج والقائمين عليه، مشددًا على أن تصريحاته السابقة أسيء فهمها.



وأوضح أن ما قصده يتعلق ببعض الاختيارات التي اتخذها خلال مشاركته، والتي لم تكن منسجمة مع قناعاته أو شخصيته الفنية، وهو ما انعكس على تجربته وجمهوره.



وكان سعد قد تحدث في مؤتمر صحفي بالرياض عقب حفل غنائي، عن شعوره بعدم الارتياح لما وصفه بـ"سير النتائج في اتجاه محدد"، مؤكدًا احترامه للمتسابقة السورية جودي شاهين وعدم تشكيكه في أحقية فوزها بلقب البرنامج.



وأضاف أنه، رغم تقديره الكبير لتجربة "ذا فويس"، شعر بأنها لا تتماشى مع طبيعته الشخصية القائمة على البساطة والوضوح، لافتًا إلى أنه اضطر لاتخاذ قرارات خضعت لاعتبارات تنظيمية وثقافية لا تشبه أسلوبه الفني المعتاد.



وتطرق إلى موجة الانتقادات التي طالته عقب تصريحاته، معترفًا بمسؤوليته عن بعض الأخطاء في اختياراته، ومؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عما حدث، مع احترامه لجميع المشاركين والقائمين على البرنامج.



من جهته، أكد بسام البريكان المتحدث باسم مجموعة MBC احترامه لآراء أحمد سعد، موضحًا أن برنامج "ذا فويس" يُنتج وفق معايير عالمية ثابتة منذ انطلاقه، ويهدف إلى اكتشاف المواهب ودعمها، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية تُحسم بناءً على تصويت الجمهور.



يذكر أن الموسم السادس من البرنامج انتهى بتتويج المطربة السورية جودي شاهين بلقب "أحلى صوت"، بعد حصولها على أعلى نسبة من الأصوات، متفوقة على المصرية أشرقت أحمد والسعودي مهند الباشا.