الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى.

نقابة المهن التمثيلية تنفي شائعات مرض عادل إمام

وفي بيان عاجل، نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة هذه الأنباء، مؤكّدًا أن "الزعيم يتمتع بصحة جيدة"، ويقضي وقته حاليًا بين أولاده وأحفاده في منزله بعيدًا عن الأضواء.

وشدّد زكي على أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، داعيًا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات، محذرًا من أن نشر أخبار كاذبة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

من جانبه، كشف المخرج رامي إمام، نجل الفنان، أن حب الجمهور لـ"الزعيم" لا يزال قويًا رغم ابتعاده عن النشاط الفني المباشر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن والده يعيش حياة طبيعية وسط أسرته.