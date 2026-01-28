حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - ازداد البحث مؤخرًا للتعرف على تردد قناة ليبيا إل واي 2026 على النايل سات، حيث تعتبر تلك القناة هي ليبية عامة وغير مشفرة، وقد تم بثها على جهاز الريسفر في شهر سبتمبر من عام 2019، كما تعرض القناة محتوى متنوع ومتميز ويهم المجتمع الليبي، حيث تذاع العديد من البرامج الإجتماعية والفنية وكذلك برامج الأخبار والأحداث المحلية في ليبيا.

تردد قناة ليبيا إل واي

يمكنكم تثبيت تردد قناة ليبيا إل واي Libya LY على جهاز الريسيفر، وذلك لمتابعة المحتوى المتميز على مدار اليوم كله بجودة عالية للصوت والصورة، فيما جاء أخر تحديث للتردد من خلال البيانات المقبلة:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

بينما جاء التردد للقناة: 11546.

أما عن الاستقطاب: رأسي (V).

كذلك يكون معدل الترميز: 27500.

فور التعرف على أخر تحديث لتردد قناة Libya LY، يمكنكم الدخول على الإعدادات المتاحة في القائمة، ثم انقر على زر أضف تردد جديد، مع كتابة كافة البيانات والتي يجب بأن تكون صحيحة ودقيقة، وقم بتحديد القمر الصناعي للقناة، أخيرًا انقر على زر بحث ثم حفظ، لتتمكن من إضافة القناة للجهاز.