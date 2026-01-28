تحديث جديد يعيد قوة الإشارة.. تردد قناة ENTV...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - أعلنت الشبكة الإعلامية الجزائرية عن تحديث جديد لإعدادات البث الخاصة بقناة ENTV على القمر الصناعي نايل سات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الصورة والصوت، خاصة بعد الشكاوى السابقة المتعلقة بضعف الإشارة، وتعد القناة من أبرز القنوات الرياضية الجزائرية لما تقدمه من تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية المحلية والقارية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 10 الجديد على نايل سات

لضمان استقبال القناة بأفضل جودة ممكنة بعد التحديثات التقنية الأخيرة، يُفضل إجراء بحث يدوي وإدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد القناة الجزائرية الأرضية ENTV

إلى جانب القناة الرياضية يمكن للمشاهدين استقبال القناة الجزائرية الأرضية ENTV ضمن نفس الباقة على نايل سات، والتي تقدم بدورها محتوى رياضيًا مميزًا خاصة في المباريات الوطنية والمناسبات الكبرى عبر التردد التالي: