القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الجونة.. هل ينتزع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - تحتضن أرضية ملعب "استاد الدفاع الجوي" صدامًا كرويًا يحمل طابع خاص، حيث يستقبل فريق بيراميدز نظيره الجونة في سهرة كروية حاسمة لانتزاع صدارة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، ويسعى الفريق لمواصلة مطاردة الصدارة وتحقيق فوز جديد يضيق به الخناق على المتصدر سيراميكا كليوباترا.

في المقابل، يحل نادي الجونة ضيفًا وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، ويطمح الفريق لتقديم عرض قوي وتحسين مركزه في وسط الجدول بعد فوزه الأخير في الجولة الماضية.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الجونة

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري، وتحديداً عبر قناة ON Time Sports 2.

معلق مباراة بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

سيتولى المعلق أيمن الكاشف مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة اليوم.