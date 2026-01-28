تردد قناة 218TV الليبية 2026 على النايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - تعتبر قناة 218TV من أبرز القنوات الليبية، حيث تقوم القناة بنقل وتقديم الأخبار والمصادر الإعلامية بكل مصداقية ووضح على مدار الساعة، وبجودة عالية للصوت والصورة وبدون أي انقطاع للبث، لذلك يبحث الجميع عن تردد تلك القناة وذلك من أجل متابعة الأحداث في ليبيا والعالم العربي.
تردد قناة 218TV
يمكن ضبط تردد قناة 218TV الليبية 2026 على القمر الصناعي النايل سات، وذلك وفقًا للترددات والبيانات المقبلة:
- القمر الصناعي نايل سات (Nilesat).
- بينما يتم ضبط التردد من خلال: 12399.
- أما عن معدل الاستقطاب: عمودي (Vertical).
- معدل الترميز للقناة يكون عبر: 27500.
- كذلك يكون معامل تصويب الخطأ هو: 5/6.
خطوات إضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال
أما عن الخطوات اللازمة لإضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال، تتمثل بذلك لتكون على النحو التالي:
- أولًا: عليك تشغيل جهاز الريسيفر الخاص بك.
- ثانيًا: قم بالضغط على زر القائمة (Menu).
- ثالثًا: عليك النقر على زر الاعدادات أو التركيب.
- رابعًا: قم بالنقر على زر البحث اليدوي ثم أضف تردد.
- خامسًا: من ثم يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالتردد.
- سادسًا: التأكد من صحة المعلومات، وتحديد القمر الصناعي.
- سابعًا: الضغط على خانة بحث (Scan) ليتم السرش عن القناة.
- أخيرًا: ستظهر أمامك قناة 218، قم بالنقر على حفظ، وبذلك ستكون ضمن قائمة القنوات لديك.