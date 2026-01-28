القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيل على نادي بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، في قمة كروية يحتضنها ملعب "النور" في لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل "الملكي" اللقاء وهو في وضعية ممتازة باحتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث يسعى لتحقيق فوز جديد يضمن له إنهاء هذا الدور في مراكز المقدمة وتفادي مفاجآت القرعة.

ويتسلح الريال بسجل مرعب أمام الأندية البرتغالية مؤخراً، إذ لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها ضدهم في المسابقات الأوروبية.

في المقابل، يطمح بنفيكا، الذي يحتل المركز التاسع والعشرين، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بقيادة مدربه جوزيه مورينيو لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة، رغم تاريخ لقاءات الفريقين القديم الذي يصب في مصلحة "النسور" بانتصارين مقابل فوز وحيد للريال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أين تشاهد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلنت بي إن سبورتس أن القناة الناقلة لمباراة الريال وعملاق الكرة البرتغالية ستكون بالتحديد عبر beIN SPORTS 4 HD، بصوت المعلق عامر الخوذيري.