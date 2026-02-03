محمد عدوية يغني تتر مسلسل علي كلاي بطولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:20 مساءً - انضم مسلسل علي كلاي بطولة الفنان أحمد العوضي إلى السباق الرمضاني 2026، الذي حقق قاعدة جماهيرية ضخمة منذ عرض البرومو الرسمي الخاص به وسط ترقبات من المواطنين لمتابعة أحداث المسلسل.

محمد عدوية يغني تتر مسلسل علي كلاي

وبالنسبة لتتر مسلسل علي كلاي، يشارك الفنان محمد عدوية، بغناءه، وهو من كلمات الشاعرة كوثر حجازي.

قصة مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل علي كلاي حول قصة شاب يخوض حياة معقدة ويتبناه رجل أعمال، وهو يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة.

أبطال مسلسل علي كلاي

يضم مسلسل علي كلاي باقة من النجوم أبرزهم الفنان أحمد العوضي ودرة، انتصار، يارا السكري، ورحمة محسن، وعصام السقا، محمود البزاوي، محمد ثروت، وغيرهم.