رسمياً.. روما يضم موهبة بايرن ميونخ ويواجه أودينيزي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 صباحاً - أبرم نادي روما اتفاقاً رسمياً مع بايرن ميونخ لضم اللاعب الإسباني الشاب برايان زاراجوزا على سبيل الإعارة حتى ختام الموسم الحالي، حيث يتضمن العقد بنداً يمنح النادي الإيطالي الحق في شراء اللاعب بشكل نهائي عند انتهاء الفترة.

مسيرة برايان زاراجوزا قبل الانتقال إلى روما

بدأ اللاعب المولود في مالقة عام 2001 رحلته الاحترافية مع غرناطة، ثم انتقل إعارة إلى إل إيخيدو، وعاد بعدها إلى غرناطة وظل معها حتى عام 2024 حين انتقل إلى بايرن ميونخ، ولعب إعارتين مع أوساسونا ثم سيلتا فيجو.

ويذكر أن سجل خلال مشاركاته في الدوريين الإسباني والألماني 17 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 74 مباراة، ومثّل منتخب إسبانيا في ثلاث مباريات وسجل هدفاً.

اختيار الرقم 97 ودوره المنتظر في خط الهجوم

فضّل زاراجوزا ارتداء القميص رقم 97 مع روما، في إشارة إلى رغبته في ترك بصمة مميزة، كيف يُعد الجناح السريع إضافة هجومية مهمة تساعد الفريق على تنويع خياراته الهجومية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

مواجهة حاسمة اليوم أمام أودينيزي

في السياق ذاته، يخوض روما اليوم الإثنين مواجهة خارج أرضه ضد أودينيزي على ملعب فاريولي في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ثم يدخل الفريق اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر إنتر، بينما يحتل أودينيزي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

أهداف جاسبيريني من المباراة والموسم

من جهة أخرى، يسعى المدرب جاسبيريني إلى استعادة الانتصارات بعد التعادل 1-1 أمام ميلان في الجولة السابقة، حيث يطمح روما في جمع النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع الصدارة، مع الحفاظ على موقعه ضمن المربع الذهبي لضمان بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.