ما هو سبب غياب حياة الفهد عن موسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:20 مساءً - تصدر اسم الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد مجددًا منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن تدهور حالتها الصحية، ما دفع "مدير" أعمالها إلى الإعلان عن غيابها عن الأعمال الفنية خلال شهر رمضان الحالي.

سبب غياب حياة الفهد عن رمضان 2026

تصريحات مصوّرة، أشار يوسف الغيث، مدير أعمال حياة الفهد، إلى أن النجمة الكويتية لا تزال تحت "الرعاية" الطبية المكثفة في أحد المستشفيات بلندن، وقال الغيث:

"إن شاء الله مع استمرار العلاج، يظهر رب العالمين معجزاته ونراها بخير، وهذا أول رمضان ندخله بدون حضورها، وشيء يثقل على القلوب".

أعمال حياة الفهد الفنية

أضاف مدير أعمالها أن حياة الفهد كانت تستعد لتقديم عمل جديد خلال رمضان 2026، إلا أن الظروف "الصحية" حالت دون ذلك، داعيًا الجمهور إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.

من جانبهم، تفاعل عدد كبير من متابعي مواقع السوشيال ميديا مع الخبر، متمنين للفنانة العريقة العودة سريعًا إلى نشاطها "الفني" ومواجهة محنتها الصحية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن حياة الفهد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية شديدة نتيجة مضاعفات بعد إجراء عملية القسطرة، أدت إلى إصابتها بجلطة "دماغية"، ما استدعى دخولها وحدة العناية المركزة، قبل نقلها إلى مركز متخصص في لندن لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل.