ريهام عبد الغفور ورضيع ”الخيال”.. بوستر حكاية نرجس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:20 مساءً - كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لمسلسل "حكاية نرجس" الذي ستؤدي بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2026، حيث يجسد التصميم فكرة عميقة من خلال ظهور ريهام وخلفها خيال امرأة تحمل رضيعًا، في إشارة رمزية قوية إلى الصراع النفسي الذي يعيشه الشخصية الرئيسية.

ما قصة الطفل الخيالي في بوستر مسلسل حكاية نرجس؟

يبرز البوستر معاناة البطلة من نظرة المجتمع السلبية تجاه تأخر الإنجاب، وكيف يؤثر ذلك على علاقتها الزوجية وشعورها بالاستقرار، فقد يعكس التصميم التوتر الداخلي والضغوط الخارجية التي تواجهها نرجس، مما يعد المشاهد لقصة درامية تتناول قضايا حساسة بصدق وتأثير.

أبطال مسلسل حكاية نرجس وفريق العمل

يضم العمل مجموعة من النجوم المتميزين إلى جانب ريهام عبد الغفور، وهم: حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، عارفة عبد الرسول، أحمد عزمي، إلهام وجدي، يوسف رأفت وآخرون، وكتب النص عمار صابر، ويتولى الإخراج سامح علاء، في تعاون يجمع بين مواهب فنية بارزة.

أعمال ريهام عبد الغفور الحالية والمنتظرة

عُرض مؤخرًا للفنانة مسلسل "سنجل ماذر فاذر" الذي شاركت في بطولته مع شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي وآخرين، كما تنتظر عرض فيلم "برشامة" بطولة هشام ماجد، ويشارك فيه باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، عارفة عبد الرسول وغيرهم، من تأليف شيرين دياب وإخراج خالد دياب.