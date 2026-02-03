مجلس الوزراء يضع قرارات جديدة ويحسم الترقيات .....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:20 مساءً - كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم في الرياض، حيث اطلع المجلس على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت مؤخرًا بين المملكة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواقف المملكة الثابتة ودعم الحلول الحوارية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد المجلس على البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والدول العربية والإسلامية الذي دان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة داعيًا إلى استمرار الجهود الدولية لترسيخ الهدنة وتحقيق سلام عادل ودائم للفلسطينيين.

اشادات مجلس الوزراء بسوريا والجهود الدولية

أشاد المجلس بتجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع مساعي المملكة والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوري ووحدته الوطنية.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة مثل الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي وافق على انضمام أعضاء جدد ليصبح عدد الدول المشاركة 35 واتخاذ خطوات تأسيسية للمرحلة التشغيلية مع الالتزام بزراعة أكثر من 22 مليار شجرة وإعادة تأهيل 92 مليون هكتار.

نتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي في الرياض

أثنى المجلس على نتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي في الرياض الذي شهد تدشين مبادرات متعددة وتوقيع 27 اتفاقية لدعم نقل المعرفة وتوطين التقنية كما أشاد بمنتدى مستقبل العقار الذي شهد توقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز دور القطاع التنموي.

كما أشاد المجلس بالمنتدى السعودي للإعلام ودوره في دعم التحول الرقمي وصناعة المحتوى مؤكدًا النجاحات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ومشيرًا إلى المشاريع التطويرية والنوعية التي دشنت في المدن الصناعية.

مشاركات مجلس الشورى

شارك مجلس الشورى في دراسة عدد من الموضوعات واطلع على ما انتهت إليه لجان كل من الشؤون السياسية والأمنية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء والشؤون الاقتصادية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وقد توصل المجلس إلى مجموعة من القرارات المهمة شملت اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم وترقيات.

القرارات الدولية ومذكرات التفاهم لمجلس الشورى

فيما يلي أبرز القرارات الدولية لمجلس الشورى:

اتفاقية تعاون مع قبرص: وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص. تفاهم مع جامعة الدول العربية: فوض المجلس وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية. مذكرة تفاهم قانونية: تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص. التعاون البريدي مع البرازيل: أقر المجلس مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات البرازيلية لتطوير التعاون في القطاع البريدي. اتفاقيات بحثية مع جامعة هارفارد: فوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط بالتوقيع على مشاريع اتفاقيات تتعلق ببناء منظومات بحثية وتحقيق آفاق جديدة للتنافسية. اتفاقية النقل الجوي مع فنلندا: وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وفنلندا في مجال خدمات النقل الجوي. الانضمام للاتحاد الدولي للفروسية: أقر المجلس انضمام هيئة الفروسية السعودية للاتحاد الدولي لمربي الخيل المهجنة الأصيلة. التعاون الأمني مع أوزبكستان: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة السعودية وجهاز أمن الدولة الأوزبكي لمكافحة الإرهاب وتمويله. مذكرات تفاهم محاسبية: أقر المجلس التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومجلس المراجعة الكوري والمكتب الأعلى للمراجعة بالمكسيك في مجال الرقابة والمحاسبة. اعتماد تشريعات استرشادية لمجلس التعاون: تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مكافحة المخدرات وإجراءات الاستجابة الميدانية للمواد الخطرة. السياسة الوطنية للغة العربية تمت الموافقة على اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية بالمملكة. تعيينات في الهيئة العامة للعقار: تجديد عضوية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي وتعيين سليمان بن عبدالرحمن الراشد وراشد بن إبراهيم شريف. اعتماد الحساب الختامي للدولة: أقر المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة. التوجيه بشأن موضوعات مجلس الوزراء: شملت توجيهات حول تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وصندوق التنمية الوطني.

الترقيات الوظيفية قي مجلس الشورى

وافق المجلس على مجموعة من الترقيات إلى وظائف سفير، وززير مفوض، وإلى المرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي: