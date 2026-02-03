المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ24 من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:20 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025-2026، بعد جولة شهدت مستوى فني مرتفع ومباريات قوية أثرت بشكل مباشر على صراع القمة والمراكز الأوروبية، وضمت القائمة ثمانية لاعبين من سبعة أندية مختلفة، في مؤشر واضح على تنوع التألق خلال هذه الجولة.

ملامح الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز

اتسمت الجولة بالإثارة منذ بدايتها، حيث خطفت قمة مانشستر سيتي وتوتنهام الأنظار بعد انتهائها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، رغم تقدم السيتي بثنائية في الشوط الأول، كما واصل ليفربول عروضه القوية على ملعب آنفيلد بفوز كبير على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف، في حين شهدت مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام تقلبات درامية حتى الدقائق الأخيرة.

كاسيميرو من مانشستر يونايتد

ادم كاسيميرو واحدة من أفضل مبارياته بقميص مانشستر يونايتد، وقاد فريقه لفوز صعب على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل هدف الافتتاح برأسية قوية من كرة ثابتة، قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته القيادية في وسط الملعب.

حبيب ديارا من سندرلان

عاد ديارا إلى الدوري الإنجليزي مباشرة بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب السنغال، ونجح في ترك بصمة واضحة بمساهمته في هدفين خلال الشوط الأول من مواجهة بيرنلي، ليسهم في فوز كبير يعكس جاهزيته الذهنية والبدنية.

هوجو إيكتيكي من ليفربول

واصل المهاجم الفرنسي تألقه مع ليفربول، بعدما سجل هدفين في شباك نيوكاسل، ليكون أحد أبرز أسباب الفوز العريض، أداء إيكتيكي منح جماهير آنفيلد ثقة إضافية في الخط الأمامي للفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

كيلهير من برينتفورد

كان حارس برينتفورد كلمة السر في تحقيق أول مباراة بشباك نظيفة خارج الديار هذا الموسم، بعدما تصدى لعدة فرص محققة، ليؤكد دوره الحاسم في حصد نقطة ثمينة لفريقه في سباق البقاء.

توني ماديويكي آرسنال

استغل ماديويكي غياب بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وقدم أداء لافت مع آرسنال، حيث صنع هدف مارتن زوبيميندي وسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بقميص الجانرز من ركلة ركنية مباشرة، ليترك انطباعً إيجابيًا لدى الجهاز الفني.

جواو بيدرو تشيلسي

دخل جواو بيدرو من مقاعد البدلاء ليغير شكل المباراة أمام وست هام، مسجل هدف وصانع آخر، ليصبح أول بديل في تشيلسي يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة بالبريميرليج منذ عام 2022.

تشافي سيمونز توتنهام هوتسبير

قدم تشافي سيمونز مباراة ذكية أمام مانشستر سيتي، ونجح في صناعة الهدف الأول لتوتنهام، ليساهم في عودة فريقه للمباراة وفرض التعادل في مواجهة صعبة خارج الديار.

دومينيك سولانكي توتنهام هوتسبير

كان سولانكي العنوان الأبرز في هجوم السبيرس، بعدما سجل هدفي فريقه أمام مانشستر سيتي، وأظهر فعالية كبيرة داخل منطقة الجزاء، ليقود توتنهام للخروج بنقطة ثمينة.