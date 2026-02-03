تطورات.. تخفيض أسعار iPhone 17 رسميًا في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 صباحاً - قررت إحدى أبرز سلاسل المتاجر المتخصصة في بيع هواتف أبل في مصر، وهي الموزع الرسمي للشركة، إجراء تعديل سعري مهم على طرازات iPhone 17.

وجاء هذا القرار كرد فعل مباشر على الرغبة المتزايدة من جانب المشترين المصريين، بهدف جعل الأجهزة أكثر توافراً ومناسباً للسوق المحلي خلال هذه الفترة.

أسعار iPhone 17 Pro Max بعد التخفيض

شمل التحديث الطرازات الرئيسية التالية، مع تخفيضات ملحوظة على مختلف السعات التخزينية:

هاتف iPhone 17 Pro Max

سعة 256 جيجابايت: 87,777 جنيهاً. سعة 512 جيجابايت: 107,700 جنيهاً. سعة 1 تيرابايت: 119,900 جنيهاً. سعة 2 تيرابايت: 149,900 جنيهاً.

هاتف iPhone Air

سعة 256 جيجابايت: 69,900 جنيهاً. سعة 512 جيجابايت: 89,900 جنيهاً. سعة 1 تيرابايت: 99,900 جنيهاً.

هاتف iPhone 17 Pro

سعة 256 جيجابايت: 83,333 جنيهاً. سعة 512 جيجابايت: 99,900 جنيهاً. سعة 1 تيرابايت: 115,500 جنيهاً.

لماذا جاءت تخفيضات آيفون في هذا التوقيت؟

تعكس تلك الخطوة حرص الموزع على التواصل الدائم مع احتياجات السوق، خاصة مع المنافسة الشديدة في قطاع الهواتف الذكية، فقد يساعد هذا التعديل في تقديم خيارات أفضل للمستهلكين الذين يبحثون عن أحدث تقنيات أبل بأسعار أكثر ملاءمة، مما يعزز من جاذبية هذه الأجهزة في السوق المصري.

لذلك يُنصح الراغبون في الشراء بالتوجه إلى المتاجر الرسمية للتأكد من توافر الكميات والاستفادة من الضمان المعتمد، مع متابعة أي تحديثات مستقبلية قد تطرأ على الأسعار.