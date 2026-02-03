تطور مفاجئ لليفربول والريال.. أوباميكانو يحسم مصيره مع بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:22 صباحاً - أكدت تقارير موثوقة أن اللاعب دايوت أوباميكانو اتخذ قراره بالبقاء مع ناديه الحالي بايرن ميونخ، رغم الاهتمام السابق من أندية كبرى أخرى، وجاء هذا بعد فترة من المفاوضات الطويلة التي شهدت جهوداً مشتركة من الطرفين للوصول إلى اتفاق مرضٍ.

أوباميكانو يجدد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2030

ينتهي العقد الحالي لأوباميكانو بنهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب وافق الآن على تمديد الارتباط مع النادي البافاري، وسيمتد العقد الجديد حتى عام 2030، مما يمنح الفريق استقراراً دفاعياً كبيراً في السنوات القادمة، ويعكس رضى اللاعب عن الاستمرار في ألمانيا.

رد فعل الأندية المنافسة على قرار إبقاء أوباميكانو

كان ريال مدريد يراقب الوضع عن كثب بهدف ضم اللاعب مجاناً في الصيف المقبل، كما أبدى ليفربول اهتماماً مشابهاً، حيث تلقت هذه الأندية إخطاراً رسمياً بقرار أوباميكانو، مما يغلق الباب أمام أي محاولات انتقال حر، ويُعد هذا انتصاراً معنوياً لبايرن بعد مساعٍ حثيثة للاحتفاظ بلاعبه.

أهمية أوباميكانو لاستقرار الفريق البافاري

يمثل تجديد عقد أوباميكانو خطوة إيجابية لبايرن ميونخ في سعيه لتعزيز الدفاع، فقد يظهر اللاعب سعادته بالبقاء، وسيتم التوقيع الرسمي قريباً، ليصبح جزءاً أساسياً في خطط النادي للمواسم المقبلة.