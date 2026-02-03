نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026.. اعتماد النتائج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تواصل اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة داخل كنترول الشهادة الإعدادية، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا قبل إعلان النتائج بشكل رسمي.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أوضح "محمد رمضان" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان، ومن المقرر إتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور بنهاية الأسبوع الجاري.

وذلك عقب اعتمادها رسميًا من المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وأكد أن عملية إعلان النتائج تتم وفق ضوابط دقيقة لضمان الشفافية والدقة.

نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2026 بالشرقية

وبحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم، بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 70.35%، حيث تقدم للامتحانات 146 ألف و8 طلاب وطالبات، حضر منهم 145 ألف و318.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسهولة فور إعلانها، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، وإدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس، لتظهر النتيجة كاملة متضمنة الدرجات.