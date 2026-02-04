اطّلع على بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل اغتيال سيف الإسلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:29 مساءً - كشفت الدكتورة عقيلة دلهوم عضو المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عن تفاصيل الحادثة التي أدت إلى اغتيال سيف الإسلام داخل منزله مؤكدة وقوع إصابات قاتلة في الرأس والجسم.

أسرار اغتيال سيف الإسلام القذافي

أوضحت دلهوم خلال لقاء مع قناة الحدث أن سيف الإسلام تعرض لإطلاق نار أدى إلى إصابته في عدة مواضع مشيرة إلى أنه كان متواجد في ساحة المنزل أثناء صيامه وكان على وشك الإفطار كما كان يمارس بعض التمارين الرياضية قبل الحادث.

قتل سيف الإسلام القذافي بطلق ناري

أشارت عضو المكتب السياسي إلى أن البيان الصادر عن فريق سيف الإسلام أكد وقوع إطلاق نار كثيف ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة في جسده مما أدى إلى وفاته على الفور.

بدء التحقيقات في عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي

أكدت دلهوم أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة وأن الجثمان لا يزال في مكان الحادث ولم ينقل إلى أي مستشفى خارجي، وأوضحت أن إجراءات الدفن ستتم بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.