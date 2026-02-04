خضوع الفنان ياسر الطوبجي لعملية جراحية: آخر تطورات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:29 مساءً - طمأن المطرب "مصطفى شوقي" جمهور الفنان "ياسر الطوبجي" بعد خضوعه لعملية جراحية في المعدة، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتمتع بصحة جيدة عقب الجراحة.

رسالة مصطفى شوقي عن وضع ياسر الطوبجي الصحي

نشر "مصطفى شوقي" رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كشف خلالها أن العملية الجراحية التي خضع لها "ياسر الطوبجي" كانت ناجحة، وحرص على توجيه رسالة دعم واطمئنان له.

وكتب شوقي، صديقي وأخي العزيز ياسر الطوبجي أجرى جراحة ناجحة وهو بخير والحمد لله، حمد لله على سلامتك والحمد لله على كل حال.