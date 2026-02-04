سيارتان جديدتان من شانجان في مصر.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:29 مساءً - أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر عن طرح طرازين جديدين في السوق المحلي هما شانجان CS75 Plus وشانجان EADO ضمن خطتها لتعزيز حضور العلامة الصينية وتقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والجودة العالية والقيمة المضافة للمستهلك المصري.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية الشركة لدعم تجربة قيادة متكاملة تلبي احتياجات التنقل اليومية سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة مع التركيز على الأمان والراحة.

رؤية جي بي أوتو لتجربة العملاء

أكد أمير سابا رئيس قطاع شانجان بالشركة أن إطلاق الطرازين الجديدين يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في السوق المصري وتلبية تطلعات العملاء.

وأوضح سابا أن الشركة تسعى لتقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والأداء المتميز مع مراعاة متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف أن خدمات ما بعد البيع والدعم الفني المنتشر في جميع أنحاء الجمهورية جزء أساسي من تجربة الملكية لضمان استدامة رضا العملاء على المدى الطويل.

مواصفات سيارة CS75 Plus: SUV

طراز CS75 Plus مزود بمحرك 1.5 لتر تربو يولد قوة تبلغ حوالي 185 حصان مع عزم دوران 300 نيوتن متر ما يمنحه أداء قوي ومتوازن في جميع ظروف القيادة.

ويتميز الطراز بتصميم خارجي جريء يضفي شخصية عصرية ومقصورة داخلية فسيحة توفر أعلى مستويات الراحة إلى جانب منظومة تكنولوجية متطورة تشمل أنظمة مساعدة السائق لتعزيز الأمان والثقة أثناء القيادة.

ويستهدف CS75 Plus الباحثين عن سيارة SUV متعددة الاستخدامات تقدم أداء قوي وتجربة قيادة ممتعة مع قيمة تنافسية مميزة تجعلها خيار مثالي للمستهلك المصري.

مواصفات سيارة EADO

أما طراز EADO فيأتي بمحرك 1.5 لتر يولد حوالي 109 حصان مع عزم دوران 152 نيوتن متر ليقدم أداء سلس وموثوق للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، يتميز التصميم الانسيابي للسيارة بطابع شبابي بينما توفر المقصورة الداخلية مستوى راقيًا من الراحة والتجهيزات الذكية التي تناسب الاستخدام اليومي للعائلات والمهنيين.

ويجمع EADO بين العملية والأناقة مع المحافظة على كفاءة استهلاك الوقود والأداء المستقر ما يجعله خيار مناسب لمن يبحثون عن سيارة سيدان عملية ومريحة مع لمسة عصرية.

فلسفة شانجان في السيارات

أكد سعد حبيب الرئيس التنفيذي لعمليات سيارات الركوب في جي بي أوتو أن الطرازين الجديدين يعكسان فلسفة شانجان في تقديم ابتكارات عملية تركز على تلبية احتياجات القيادة اليومية مع ضمان مستويات عالية من الأمان والراحة.

وأضاف أن الطرازين يجمعان بين الأداء المتميز التكنولوجيا الذكية، والأسعار التنافسية، ما يعزز قدرة شانجان على المنافسة داخل فئتي SUV والسيدان في السوق المصري.

ويتوفر الطرازان ضمن شبكة جي بي أوتو الواسعة من خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة، مع توفير قطع الغيار لضمان تجربة ملكية مريحة ومستدامة للعملاء في جميع أنحاء مصر.