نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في محافظة قنا:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:19 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بعد تصديقها رسميًا من الدكتور "خالد عبد الحليم" محافظ قنا، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا برقم الجلوس

تم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية التعليمية في المحافظة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم بسهولة باستخدام رقم الجلوس فقط، في إطار التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

أعداد الطلاب ونسب النجاح في محافظة قنا

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 60 ألف و304 طلاب وطالبات، حضر منهم 59 ألف و292، ونجح 32 ألف و35 طالب وطالبة، محققين نسبة نجاح عامة بلغت 54.03% على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه النسبة تعكس الجهود المبذولة داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي خلال الفترات المقبلة.