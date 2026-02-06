علي المجانية.. كيفية مشاهدة مباراة ريال بيتيس ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:19 صباحاً - يستعد نادي ريال بيتيس لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 5 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة شاهد - VIP | رياضة، الناقل الحصري لمنافسات كأس ملك إسبانيا.

كيفية مشاهدة مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الاشتراك في باقة الرياضة على منصة شاهد الرقمية، لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة