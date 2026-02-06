لماذا لا ينام ترامب في الطائرات؟ الرئيس الأمريكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:19 صباحاً - كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن السبب وراء عدم نومه أثناء السفر بالطائرة خلال تنقلاته الرسمية والشخصية.

"لا أحب النوم في الطائرات"

سبب عدم نوم ترامب في الطائرات

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي إنه لا ينام في الطائرات، مشيرًا إلى أنه ببساطة لا يحب النوم أثناء الرحلات الجوية.

وأضاف ترامب أنه يفضل مراقبة الخارج من نافذة الطائرة بحثًا عن أي تهديدات محتملة مثل الصواريخ أو الأعداء مؤكداً أن هذه العادة تمنحه شعور باليقظة والانتباه أثناء السفر.