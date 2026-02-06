هل سيتوقف ترام الرمل؟..الإسكندرية تضع النقاط على الحروف

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:19 صباحاً - كشفت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ المكتب الاستشاري الألماني (AS & P) وفريق من أساتذة جامعة الإسكندرية لدراسات الوضع الراهن لجميع القطاعات ضمن المخطط الاستراتيجي للمحافظة حتى عام 2032.

تطوير النقل العام في الإسكندرية

أوضحت الدراسة أن قطاع النقل بالمحافظة يشمل تصميم الطرق وتحديد السرعات بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي مثل ترام الرمل وقطار أبوقير والأتوبيسات والميكروباصات، وأشارت إلى أن الترام وقطار أبوقير يعانيان من تقادم واضح مع وجود مشكلات في المزلقانات تؤثر على سرعة الحركة وكفاءة النقل.

تفاصيل مشروع تطوير ترام الرمل

أبرزت الدراسة ضرورة البدء بمشروع تطوير مسار ترام الرمل وربطه بقطار أبوقير ومسارات جديدة تصل حتى برج العرب بهدف تحسين السلامة والقدرة الاستيعابية للركاب، وأكدت محافظة الإسكندرية أن المشروع لا يهدف لإلغاء الترام التاريخي بل لتحديثه بما يواكب متطلبات النقل الحديث ويحافظ على دوره الحيوي خاصة للطلبة وكبار السن ومحدودي الدخل.

أبرز نتائج دراسة تطوير ترام الرمل

في الأسطر التالية النتائج المتوقعة من دراسة تطوير الإسكندرية:

وجود 26 مزلقان تمثل نقاط تقاطع حرجة تؤثر على سرعة الترام.

تقادم أسطول وحدات الترام واحتراق بعض الوحدات بين 2019 و2025.

الحاجة لزيادة القدرة الاستيعابية من 4700 راكب/ساعة إلى 13800 راكب/ساعة.

رفع مسار ترام الرمل علوي لتقليل زمن الرحلة إلى 25 دقيقة وتحقيق سرعة تقاطر 3 دقائق.

خطوات الوزارة والهيئة القومية للأنفاق

بدأت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق وإشراف الجامعات والمكاتب الاستشارية الفرنسية والمصرية منذ عام 2019 لإجراء الدراسات التصميمية والفنية وتأهيل الشبكة الكهربائية والآليات مع تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.