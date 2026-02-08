حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:23 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة البداية لمواجهة حاسمة تجمع بين نادي الزمالك المصري ومضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الأسطورة بدون تقطيع بأقوى جودة مباشر

يدخل الفارس الأبيض المباراة برغبة عارمة في تأمين صدارة المجموعة الرابعة، حيث يبحث المدرب معتمد جمال عن العودة بالنقاط الثلاث أو نقطة التعادل على أقل تقدير لضمان المسار الآمن نحو الأدوار الإقصائية.

بينما يتمسك زيسكو بآخر آماله في إحراج العملاق القاهري معتمدًا على مؤازرة جماهيره في مدرجات ملعب ليفي مواناواسا الصعبة، مما ينذر بمباراة عنوانها الإثارة والندية الفنية حتى اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الزمالك صوب زامبيا لمتابعة اللقاء اليوم الأحد 8 فبراير 2026، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والقدس، بينما تنطلق في الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دبي.

ملعب مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

يستعد ملعب ليفي مواناواسا لاحتضان هذا الصراع القاري بين الزمالك وزيسكو اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد مباشر

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث هذه المباراة القارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد استقرت الشبكة على نقل أحداث مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، لضمان الحصول على تغطية احترافية تتناسب مع قيمة هذا الصدام الأفريقي المرتقب.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد

لمتابعي البث الرقمي والراغبين في مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت، يمكنكم الوصول إلى لايف ماتش الزمالك بجودة عالية ودون انقطاع من خلال منصة TOD أو عبر خدمة beIN Connect، حيث توفر هذه الخدمات تغطية شاملة وكواليس حصرية من داخل الملعب قبل وأثناء سير اللقاء لضمان تجربة مشاهدة فريدة للمشجع الزملكاوي.