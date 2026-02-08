موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو لحسم التأهل بكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد على ملعب «ليفي مواناواسا»، في مباراة يتطلع خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل مبكر.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في كأس الكونفدرالية

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو في كأس الكونفدرالية

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل من دور المجموعات؟

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، في مجموعة تضم أيضًا كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد.

ويطمح الزمالك لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على صدارة المجموعة.