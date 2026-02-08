اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:22 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية موعد مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

ترتيب الزمالك في كأس الكونفدرالية

يتربع الفارس الأبيض في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن فريقي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي، بينما يقبع زيسكو يونايتد في المركز الأخير دون أي نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» أحداث البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُذاع مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد عبر قناة beIN Sports 2 HD.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر من خلال خدمة بي إن كونكت للمشتركين، أو عبر تطبيق تود، ويتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المواجهة.