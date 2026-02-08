على المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد بارما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستعد نادي بولونيا لاستضافة نظيره نادي بارما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ريناتو دالارا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة بولونيا ضد بارما في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 02:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 03:30 عصراً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد بارما

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر تطبيق stc tv الناقل الحصري للدوري الإيطالي في المنطقة العربية، وتطبيق Starz Play App.

كيفية مشاهدة مباراة بولونيا ضد بارما

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق stc tv على الهواتف الذكية أو أجهزة التلفاز الذكية، حيث تتوفر التغطية المباشرة لكافة مباريات الكالتشيو.

معلق مباراة بولونيا ضد بارما

سيتولى المعلق محمد الشامسي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.